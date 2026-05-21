Das Geschäft mit dem süßen Weiss ist schwierig: Im bereits Ende Februar abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum ergab sich ein Verlust von 362 Mio. Euro. Ein Jahr zuvor hatte hier auch schon ein Minus gestanden - dieses belief sich aber "nur" auf 78 Mio. Euro. Der Umsatz sank den endgültigen Zahlen zufolge im Vergleich um fast 14 % auf 8,35 Mrd. Euro. Appetit auf mehr macht das nicht, zumal es bereits nach einer saftigen Dividendenkürzung im letzten Jahr in diesem Jahr für die Aktionäre überhaupt kein Geld mehr geben soll. Die Gründe dafür: Das Marktumfeld ist schwierig und zudem quälen SÜDZUCKER hohe außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen.



Nun konkretisierte der Vorstand seine bisherige Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27: Demnach soll der Erlös bei 8 bis 8,4 Mrd. Euro liegen und damit nur im Bestfall etwa auf dem Vorjahresniveau. Das Ebitda wird weiterhin bei 480 bis 680 Mio. Euro erwartet im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Mio. Euro. Die Aktie läuft rot.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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