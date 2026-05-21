Zürich - Nach einem zunächst zögerlichen Start wagen sich die Investoren am Schweizer Aktienmarkt zwar etwas mehr aus der Deckung. Grosse Kurssprünge bleiben aber aus. Sollte es dem SMI gelingen, seine aktuell moderaten Gewinne bis zum Handelsschluss zu verteidigen, wäre es immerhin der achte Handelstag in Folge im Plus. Und doch bleibt die Stimmung angespannt. Die Märkte glichen einem «völlig unberechenbaren Spielball des globalen geopolitischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab