Original-Research: DARWIN AG - von GBC AG



21.05.2026 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu DARWIN AG Unternehmen: DARWIN AG ISIN: DE000A3C35W0 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 24,75 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Prognosereduktion aufgrund fehlender Sichtbarkeit, mittelfristige Aussichten intakt, Kursziel: 24,75 €, Rating: KAUFEN



Wie erwartet, weist die DARWIN AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 einen starken Umsatzanstieg auf 54,30 Mio. € (Vj.: 25,29 Mio. €) aus. Im Kerngeschäftsfeld DNA-Testungen hat das Partnergeschäft, insbesondere die Zusammenarbeit mit 10x Health Systems, an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus haben die selbst gegründeten Vertriebsgesellschaften Umsatzbeiträge geleistet, sodass in diesem Segment insgesamt ein Umsatzanstieg um 51,8 % auf 11,38 Mio. € (Vj.: 7,50 Mio. €) erzielt wurde. Deutlich stärker war die Umsatzsteigerung im zweiten Segment, dem Pharma- und Medizinproduktehandel: Hier haben sich die Umsätze auf 42,93 Mio. € (Vj.: 17,80 Mio. €) mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung ist überwiegend anorganischer Natur, da erstmalig die MEDICOPHARM AG, ein Parallel- und Reimporteur von EU-Arzneimitteln, in den Konzernkreis einbezogen war.



Die deutliche Umsatzsteigerung schlägt sich nicht im EBITDA nieder, welches mit -6,88 Mio. € (Vj.: 35,79 Mio. €) deutlich unter dem Vorjahreswert lag. Der Wert des Vorjahres war jedoch stark positiv beeinflusst durch sonstige betriebliche Erträge, die vornehmlich aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 50,91 Mio. € resultierten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Rückstellungsauflösungen in geringerem Umfang vorgenommen, sodass die sonstigen betrieblichen Erträge mit 7,34 Mio. € erheblich unter dem Vorjahreswert lagen. Wir gehen davon aus, dass die Gesellschaften des Handelssegments nur einen geringen EBITDA-Beitrag geleistet haben, während das Segment DNA-Testungen aufgrund der Anlaufphase sowie IT-Investitionen noch unterhalb der Gewinnschwelle liegt.



Im Rahmen umfangreicher PCR-Testungen hat die DARWIN AG in den Jahren 2021 bis 2023 erhebliche Umsätze, Erträge sowie Liquiditätszuflüsse generiert. Dies hat die Gesellschaft in eine sehr komfortable Lage versetzt. Zum 31.12.2025 verfügt die DARWIN AG noch über ein Finanzanlagevermögen in Höhe von 79,32 Mio. €, bestehend aus liquiden Mitteln in Höhe von 12,53 Mio. €, Wertpapieren in Höhe von 40,49 Mio. € und langfristigen Finanzanlagen in Höhe von 26,30 Mio. €. Damit verfügt die Gesellschaft über einen hohen finanziellen Spielraum, um die notwendigen Erweiterungsinvestitionen (neue Produktionsstätte in Hallwang), anorganisches Wachstum sowie die Entwicklung neuer Produkte zu stemmen.



Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2025 hat das Management von DARWIN die Ende Januar 2026 publizierten kurz- und mittelfristigen Planzahlen zurückgenommen. Für das laufende Geschäftsjahr wird nun ein moderater Umsatzanstieg (bisher: > 65 Mio. €) erwartet. Für eine konkrete Ergebnis-Guidance fehlt der Gesellschaft aktuell die Sichtbarkeit für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. Neben einem Sondereffekt (neue Werbealgorithmen von Meta) bei den Gesellschaften, die vom Online-Vertrieb abhängig sind, lassen sich die Auswirkungen des Iran-Krieges auf das Partnergeschäft mit M42 nicht konkretisieren. Dennoch bleiben aus Sicht des Vorstands die mittelfristigen Wachstumsaussichten intakt.



Angesichts der neuen Gegebenheiten haben wir unsere Prognosen angepasst und erwarten nun, dass die EBIT-Break-Even-Schwelle ab dem Geschäftsjahr 2027 überschritten wird. Insgesamt haben wir unsere bisherigen Prognosen um ein Jahr nach hinten korrigiert. Aufgrund unserer Anpassungen im DCF-Bewertungsmodell haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 24,75 € (bisher: 30,00 €) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260521_DARWIN_Anno



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Fertigstellung: 21.05.2026 (10:19 Uhr)

Erste Weitergabe: 21.05.2026 (12:00 Uhr)



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News