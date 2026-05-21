Original-Research: DARWIN AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu DARWIN AG
Prognosereduktion aufgrund fehlender Sichtbarkeit, mittelfristige Aussichten intakt, Kursziel: 24,75 €, Rating: KAUFEN
Im Rahmen umfangreicher PCR-Testungen hat die DARWIN AG in den Jahren 2021 bis 2023 erhebliche Umsätze, Erträge sowie Liquiditätszuflüsse generiert. Dies hat die Gesellschaft in eine sehr komfortable Lage versetzt. Zum 31.12.2025 verfügt die DARWIN AG noch über ein Finanzanlagevermögen in Höhe von 79,32 Mio. €, bestehend aus liquiden Mitteln in Höhe von 12,53 Mio. €, Wertpapieren in Höhe von 40,49 Mio. € und langfristigen Finanzanlagen in Höhe von 26,30 Mio. €. Damit verfügt die Gesellschaft über einen hohen finanziellen Spielraum, um die notwendigen Erweiterungsinvestitionen (neue Produktionsstätte in Hallwang), anorganisches Wachstum sowie die Entwicklung neuer Produkte zu stemmen.
Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2025 hat das Management von DARWIN die Ende Januar 2026 publizierten kurz- und mittelfristigen Planzahlen zurückgenommen. Für das laufende Geschäftsjahr wird nun ein moderater Umsatzanstieg (bisher: > 65 Mio. €) erwartet. Für eine konkrete Ergebnis-Guidance fehlt der Gesellschaft aktuell die Sichtbarkeit für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. Neben einem Sondereffekt (neue Werbealgorithmen von Meta) bei den Gesellschaften, die vom Online-Vertrieb abhängig sind, lassen sich die Auswirkungen des Iran-Krieges auf das Partnergeschäft mit M42 nicht konkretisieren. Dennoch bleiben aus Sicht des Vorstands die mittelfristigen Wachstumsaussichten intakt.
Angesichts der neuen Gegebenheiten haben wir unsere Prognosen angepasst und erwarten nun, dass die EBIT-Break-Even-Schwelle ab dem Geschäftsjahr 2027 überschritten wird. Insgesamt haben wir unsere bisherigen Prognosen um ein Jahr nach hinten korrigiert. Aufgrund unserer Anpassungen im DCF-Bewertungsmodell haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 24,75 € (bisher: 30,00 €) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260521_DARWIN_Anno
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Fertigstellung: 21.05.2026 (10:19 Uhr)
Erste Weitergabe: 21.05.2026 (12:00 Uhr)
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