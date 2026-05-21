Das mit 900 Megawatt und 1800 Megawattstunden geplante Speicher-Kraftwerk hat die zentrale Hürde für die Umsetzung genommen. Die Projektpartner Luxcara, BKW und Trianel kritisieren jedoch den derzeit unklaren regulatorischen Rahmen. Wenn endlich die finalen Genehmigungen vorliegen, ist das für jedes Projekt ein wichtiger Meilenstein - auch für den "Batteriepark Waltrop". Der Hamburger Asset-Manager Luxcara, die Schweizer BKW AG und die Stadtwerke-Kooperation Trianel wollen zusammen einen dreistelligen Millionenbetrag in die Entwicklung und den Bau des mit 900 Megawatt und 1800 Megawattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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