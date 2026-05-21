Zürich - Der Krankenversicherer Sanitas hat auch im Geschäftsjahr 2025 den Gewinn gesteigert. Zudem sind mittlerweile fast 900'000 Menschen bei der Gruppe versichert. Unter dem Strich erzielte die Zürcher Kasse einen Gewinn von 125,7 Millionen Franken, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Plus von gut 27 Prozent zum Vorjahr. Der Grossteil davon stammt aus den Zusatzversicherungen sowie aus einem «ausserordentlich guten» Finanzergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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