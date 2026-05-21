Zwölf Unternehmen und Verbände aus der Bürgerenergie- und Erneuerbaren-Branche fordern von der Bundesnetzagentur eine einfachere Umsetzung von Energy Sharing. Kurz vor Inkrafttreten der neuen Regelungen zum 1. Juni 2026 kritisieren sie den aktuellen Vorschlag des BDEW als zu komplex und innovationshemmend. Stattdessen plädiert das Bündnis für virtuelle Bilanzierungsgebiete auf Basis bestehender Marktprozesse. Mit Inkrafttreten des § 42c Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zum 1. Juni 2026 erhält Energy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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