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PNE AG begibt neue Unternehmensanleihe und optimiert Finanzierungsstruktur



21.05.2026 / 12:21 CET/CEST

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Corporate News PNE AG begibt neue Unternehmensanleihe und optimiert Finanzierungsstruktur Zielvolumen 65 Mio. Euro und Laufzeit von fünf Jahren

Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2022/2027 und öffentliches Angebot

Attraktive Zinsspanne von 6,750 % bis 7,750 %

Verbesserung der Finanzierungsstruktur Cuxhaven, 21. Mai 2026 - Die PNE AG hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe beschlossen und setzt damit ihren strategischen Wachstumskurs sowie die Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur fort. Die geplante Anleihe hat ein Volumen von bis zu 65 Mio. Euro und eine Laufzeit vom 18. Juni 2026 bis zum 18. Juni 2031. Die Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro werden mit einem Zinssatz in einer Spanne von 6,750 % bis 7,750 % verzinst. Die finale Festlegung des Zinses soll am 11. Juni 2026 erfolgen. Die festverzinsliche Anleihe bietet Investoren im aktuellen Umfeld die Möglichkeit, langfristig eine attraktive Verzinsung zu sichern. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet und soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Attraktives Angebot für Investoren und Umtauschmöglichkeit Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Die Zeichnungsfrist läuft vom 22. Mai 2026 bis zum 10. Juni 2026 (18 Uhr MESZ) über die Website der PNE AG sowie vom 26. Mai 2026 bis zum 11. Juni 2026 (12 Uhr MESZ) über die Deutsche Börse (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums). Darüber hinaus ist ein Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2022/2027 vorgesehen, das zudem eine Mehrerwerbsoption umfasst. Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 22. Mai bis 9. Juni 2026 (18:00 Uhr MESZ) laufen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A460J75) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 12,50 Euro je Anleihe 2022/2027 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen. Die Teilnahme am Umtauschangebot wird über die jeweilige Depotbank ermöglicht. Frühzeitige Refinanzierung Mit der Emission verfolgt die PNE AG insbesondere das Ziel, die bestehende Anleihe 2022/2027 frühzeitig zu refinanzieren und die Fälligkeitsstruktur des Fremdkapitals nachhaltig zu verbessern. "Durch die Anleihe bilden wir ein solides Fundament zur Realisierung unserer Wachstumsoptionen," sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. "Wir können dadurch weiterhin Mittel für die Entwicklung der Projektpipeline sowie die Zwischenfinanzierung von Projekten einsetzen. Das stärkt nachhaltig unseren Handlungsspielraum bei der Umsetzung unserer Strategie Focus & Deliver. Anleihen sind als Baustein unserer im Banken- und Kapitalmarkt gut diversifizierten Finanzierungsstruktur seit 2013 fest etabliert." Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Website der PNE AG ( https://www.pnegroup.com/investor-relations/anleihe-2026/ ) und der Börse Luxemburg ( www.bourse.lu ) zum Download bereit. Erfahrener Anleiheemittent und verbesserte Ertragsqualität seit der letzten Anleihe Dies ist bereits die vierte Anleihe, die die PNE AG in den vergangenen 13 Jahren begibt. Als im SDAX geführtes, börsennotiertes Unternehmen verfügt die PNE AG nicht nur über ein etabliertes Kapitalmarktprofil mit hoher Transparenz und breiter Analystenabdeckung, sondern auch einen langjährigen Track Record als Anleiheemittent. Die Kombination aus Projektverkäufen und wachsendem Eigenbetrieb sorgt für eine kontinuierlich zunehmende Stabilität und Qualität der Erträge. Seit der letzten Anleiheemission wurde das EBITDA aus der Stromerzeugung deutlich gesteigert. Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Kontakt: PNE AG

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E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com



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