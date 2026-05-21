Hormus / Panama-Stadt - Die gegenseitigen Blockaden der Meerenge von Hormus verändern globale Schifffahrtsrouten. So erlebt der Handel durch den fernab liegenden Panamakanal einen Aufschwung. Nach Angaben des internationalen Schifffahrtsverbands Bimco sind die Durchfahrten durch den Kanal dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent gestiegen. Ausschlaggebend waren vor allem Fahrten von Öl-Tankern. Bimco aus Dänemark teilte mit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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