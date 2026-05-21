Frankfurt am Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstag den Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada bekannt gegeben. Wie bereits im Vorfeld durchgesickert ist, soll Manuel Neuer nach zwei Jahren Pause bei der WM wieder das Tor der DFB-Elf hüten.



"Wir planen mit ihm als Nummer 1", sagte Nagelsmann am Donnerstag in Frankfurt. "Jeder weiß glaube ich, welche Aura der Manu hat und welche Qualitäten er hat". Er sei verdientermaßen dabei und er habe sich dazu bekannt, noch mal ein Turnier zu spielen.



Neben Neuer kommen auch der bisherige Stammkeeper Oliver Baumann und Alexander Nübel mit zum Turnier. Zudem soll Jonas Urbig vom FC Bayern München als vierter Torwart mit anreisen, auch wenn er nicht im Kader steht. Er soll das Team laut Nagelsmann vor allem im Training unterstützen.



Für die Defensive wurden Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah und Malick Thiaw nominiert. Für das Mittelfeld und den Sturm nimmt Nagelsmann Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sané, Deniz Undav, Florian Wirtz und Nick Woltemade mit.



Das XXL-Turnier beginnt am 11. Juni mit dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Das erste Spiel der deutschen Auswahl findet dann am 14. Juni gegen Überraschungsteilnehmer Curacao statt. Danach folgen noch Spiele gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni). Ziel der Deutschen ist es zunächst einmal, die Vorrunde zu überstehen. 2022 und 2018 hatte das DFB-Team jeweils den Einzug in die K.-o.-Runde verpasst.





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