Der Projektentwickler Chint Solar Europe hat mit dem Bau seines ersten Batterie-Energiespeichersystems (BESS) in Deutschland begonnen. Der Standort in Weißenfels soll noch im Mai ans Netz gehen und ist Teil einer größeren Speicherstrategie des Unternehmens für den deutschen Markt. Mit dem Einstieg in das BESS-Segment erweitert Chint sein bisher vor allem auf Photovoltaik fokussiertes Geschäftsfeld. Batteriespeicher in Weißenfels mit 40 MWh KapazitätDas geplante Batteriespeichersystem im sachsen-anhaltischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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