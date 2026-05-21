Am Donnerstagmorgen hat Swiss Life Deutschland die Akquisition der TELIS Unternehmensgruppe bekannt gegeben. Mit dem Kauf steigt das Unternehmen zur Nummer 2 der deutschen Finanzberatungsbranche auf. Am Donnerstag Vormittag äußerte sich CEO, Dirk von der Crone, zu den Hintergründen der Übernahme. Swiss Life Deutschland übernimmt die TELIS Unternehmensgruppe und baut damit seine Position in der Finanzberatungsbranche deutlich aus. Das hat der Versicherer mit Sitz in Garching bei München am Donnerstagmorgen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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