Der US-Autohersteller führt seine Fahrerassistenzsoftware "Full Self-Driving" (FSD) in Litauen ein. Nach den Niederlanden ist Litauen damit das zweite europäische Land, in dem das System von Tesla zugelassen ist. Die niederländische Verkehrsaufsicht RDW hatte das System bereits am 10. April vorläufig für den Einsatz auf öffentlichen Straßen zugelassen. Andere europäische Länder können, wie jetzt Litauen, die niederländische Zertifizierung übernehmen. In Kürze wird wahrscheinlich auch Belgien das FSD-System zulassen.
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