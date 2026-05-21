Toronto, Ontario, 21. Mai 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. ("Silver Storm" oder das "Unternehmen") (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich, Bohrergebnisse aus dem Diamantbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplex La Parrilla ("La Parrilla") im mexikanischen Durango bekannt zu geben. Die Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen aus der C550 Zone und der C535 Zone innerhalb der ehemals produzierenden Mine Quebradillas.

Zu den wichtigsten Highlights gehören:

C550 Zone

- Bohrloch IDP-QB-26-042 durchteufte 160 g/t AgÄq(1,2) auf 3,55 Metern ("m") (2,5 m ETW(3)) und 165 g/t AgÄq auf 1,90 m (ETW 1,2 m).

- Bohrloch EDP-QB-26-004 durchteufte 1.226 g/t AgÄq auf 0,30 m (0,2 m ETW) und 144 g/t AgÄq auf 2,50 m (2,0 m ETW).

- Bohrloch IDP-QB-26-013 durchteufte 167 g/t AgÄq auf 1,80 m (1,0 m ETW) und 622 g/t AgÄq auf 0,70 m (0,4 m ETW).

- Bohrloch IDP-QB-26-020 durchteufte 195 g/t AgÄq auf 1,66 m (1,7 m ETW) und 331 g/t AgÄq auf 2,95 m (2,9 m ETW).

- Diese Bohrergebnisse entsprechen den Ergebnissen der historischen Schlitzproben aus den vier Fördersohlen in der C550 Zone. Die Mächtigkeiten der Schlitzproben lagen im Schnitt zwischen 1,0 m und 2,4 m, die Gehalte zwischen 182 g/t und 309 g/t AgÄq.

- Die Ergebnisse der Infill- und Explorationsbohrungen in der C550 Zone belegen das Potenzial für die Erweiterung der angedeuteten Ressourcen um 75 m in Streichrichtung und 90 m in die Tiefe, während die vermuteten Ressourcen möglicherweise um 50 m in die Tiefe erweitert werden könnten.

C535 Zone

- Bohrloch IDP-QB-26-021 durchteufte 441 g/t AgÄq auf 21,72 m (3,8 m ETW), einschließlich 771 g/t AgÄq auf 9,27 m (ETW 1,6 m).

- Bohrloch IDP-QB-26-041 durchteufte 513 g/t AgÄq auf 2,00 m (1,3 m ETW), 45 m entlang des Einfallens von Bohrloch IDP-QB-26-021.

Greg McKenzie, President und CEO, sagt dazu: "Wir sind zufrieden mit den Ergebnissen der Infill- und Explorationsbohrungen in der C550 Zone, denn sie belegen das Potenzial für die Erweiterung der Mineralressource bei La Parrilla. Die Bohrungen in der C535 Zone lieferten hochgradige Abschnitte, die unseren Plan unterstützen, hier in naher Zukunft weitere Explorationsarbeiten zu absolvieren.

Angesichts des bisherigen Erfolgs der Bohrkampagne 2026 bei La Parrilla wird die ursprünglich 6.000 m umfassende Kampagne um zusätzliche 9.000 Bohrmeter erweitert."

C550 Zone

Die C550 Zone besteht aus einer Quarz-Karbonat-Erzgangmineralisierung in zwei parallelen Verwerfungszonen, die karniesartige Schleifen bilden, die nach Osten streichen und sich zu 83 Grad nach Süden neigen. Die Zone hat eine bekannte Streichlänge von rund 315 m sowie eine Mächtigkeit von bis zu 5,5 m, wobei sich die Mineralisierung über einen vertikalen Bereich von 215 m erstreckt. Die mineralisierte Struktur schwellt an und ab und im Liegenden und Hangenden haben sich Verdrängungssulfidkörper gebildet.

Die historischen Schlitzprobenahmen, die auf vier Fördersohlen in der C550 Zone absolviert wurden, zeigen an, dass die Mächtigkeit der Mineralisierung im Schnitt zwischen 1,0 m und 2,4 m lag und die Durchschnittsgehalte zwischen 182 g/t und 309 g/t AgÄq betrugen (Abbildung 1, Tabelle 2). Es wurden die folgenden zusammengesetzten gewichteten Durchschnittsgehalte der historischen Schlitzproben(3) berechnet:

- 309 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 81 m und mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1,9 m auf Strosse 2045 EL

- 301 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 54 m und mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1,3 m auf Strosse 1998 EL

- 182 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 98 m und mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1,0 m auf Strosse 1976 EL

- 234 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 40 m und mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 2,4 m auf Strosse 1925 EL

Abbildung 1: Längsschnitt der C550 Zone (Blick nach Süden)

In Table1 sind die Ergebnisse der 14 Infill- und Explorationsbohrlöcher, die in der C550 Zone niedergebracht wurden, angeführt. Die Bohrergebnisse stimmen mit den Ergebnissen der historischen Schlitzproben überein.

- Bohrloch IDP-QB-26-042 durchteufte 160 g/t AgÄq auf 3,55 m (2,5 m ETW) in der C550 Zone und 165 g/t AgÄq auf 1,90 m (1,2 m ETW) in der C550S Zone.

- Bohrloch EDP-QB-26-004 durchteufte 1.226 g/t AgÄq auf 0,30 m (0,2 m ETW) in der C550 Zone und 144 g/t AgÄq auf 2,50 m (2,0 m ETW) in der C550N Zone 25 m unterhalb von Strosse 1925 EL.

- Bohrloch IDP-QB-26-013 durchteufte 167 g/t AgÄq auf 1,80 m (1,0 m ETW) in der C550 Zone und 622 g/t AgÄq auf 0,70 m (0,4 m ETW) in der C550N Zone, 22 m westlich von Strosse 1925 EL.

- Bohrloch IDP-QB-26-020 durchteufte 195 g/t AgÄq auf 1,66 m (1,7 m ETW) und 331 g/t AgÄq auf 2,95 m (2,9 m ETW) in der C550 Zone.

In zwei der Bohrlöcher wurden vor Erreichen der C550 Zone neue Mineralisierungszonen durchteuft.

- Bohrloch IDP-QB-26-023 durchteufte 503 g/t AgÄq auf 2,45 m (1,6 m ETW).

- Bohrloch EDP-QB-26-008 durchteufte 144 g/t AgÄq auf 2,15 m (1,5 m ETW) und 278 g/t AgÄq auf 4,45 m (3,1 m ETW) unweit des zuvor niedergebrachten Bohrlochs PPM_Q_24_065, das 364 g/t AgÄq auf 2,50 m (1,6 m ETW) innerhalb eines breiteren Abschnitts von 7,20 m (4,6 m ETW) mit 243 g/t AgÄq enthielt, 17 m vor Erreichen der C550 Zone. Silver Storm plant, weitere Bohrungen westlich von Bohrloch EDP-QB-26-008 zu absolvieren, um diese neue Zone genauer zu untersuchen.

Die Ergebnisse der 14 Infill- und Explorationsbohrlöcher, die in der C550 Zone niedergebracht wurden, belegen das Potenzial für die Erweiterung der angedeuteten Ressourcen um weitere 75 m in Streichrichtung und 90 m in die Tiefe, während die vermuteten Ressourcen möglicherweise um weitere 50 m in die Tiefe erweitert werden könnten.

C535 Zone

Die C535 Zone besteht aus mäßig oxidierten und verworfenen Verdrängungssulfiden, die nach Norden streichen und sich zu 65 Grad nach Osten neigen. Die Zone wurde im Rahmen des unterirdischen Explorations- und Infill-Bohrprogramms, das auf die C550 Zone abzielte, identifiziert (Abbildung 2).

- Bohrloch IDP-QB-26-021 verlief innerhalb der C535 Zone und durchteufte 441 g/t AgÄq auf 21,72 m (3,8 m ETW), einschließlich 771 g/t AgÄq auf 9,27 m (1,6 m ETW).

- Bohrloch IDP-QB-26-041 durchteufte 513 g/t AgÄq auf 2,00 m (1,3 m ETW), 45 m entlang des Einfallens von Bohrloch IDP-QB-26-021.

Im Zuge der laufenden Erschließungsarbeiten wurde die C535 Zone anschließend in 1.980 m Höhenlage durchschnitten, was es den Geologen von Silver Storm ermöglichte, Kartierungen und Schlitzprobenahmen durchzuführen. Es finden derzeit weitere ober- und unterirdische Kartierungen und Probenahmen statt und es sind zukünftige Bohrungen in der C535 Zone geplant.

Es befinden sich derzeit zwei unterirdische Bohrgeräte im Einsatz, um das aktuelle Bohrprogramm schneller voranzubringen. Bislang wurden insgesamt 68 Bohrlöcher niedergebracht (ca. 5.000 m).

Weitere Informationen finden Sie im NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel "Independent Technical Report for the La Parrilla Silver Mine, Durango State, Mexico" mit Stichtag 24. März 2025, der auf SEDAR http://www.sedarplus.cawww.sedarplus.ca) sowie auf der Website des Unternehmens http://www.silverstorm.cawww.silverstorm.ca) eingesehen werden kann.

Abbildung 2: Querschnitt der C535 Zone und der C550 Zone

Tabelle 1(1) - Ausgewählte Analyseabschnitte der Bohrlöcher, die 2026 in der C550 Zone niedergebracht wurden; Ergebnisse der vorherigen Bohrungen durch Silver Storm und historische Analyseergebnisse

Zone Bohrloch von bis Abschnitt (m) ETW(3) (m) AgÄq(2) g/t Ag g/t Au g/t Pb % Zn % C550N EDP-QB-26-004 65,65 66,50 0,85 0,60 287 50 0,81 1,16 7,69 C550N EDP-QB-26-004 72,60 75,10 2,50 2,05 144 68 0,03 1,61 2,20 C550 EDP-QB-26-004 94,35 94,65 0,30 0,23 1.226 815 0,17 14,80 5,05 C550N EDP-QB-26-005 100,00 100,60 0,60 0,42 185 114 0,14 2,28 0,69 C550 EDP-QB-26-005 120,60 121,45 0,85 0,43 308 190 0,07 1,00 4,88 NEU EDP-QB-26-008 70,95 73,10 2,15 1,52 144 59 0,10 1,06 2,89 NEU EDP-QB-26-008 84,00 88,45 4,45 3,15 278 52 0,20 0,76 10,28 C550 EDP-QB-26-009 70,90 71,55 0,65 0,50 184 125 0,13 0,83 1,63 C550N EDP-QB-26-009 89,45 90,30 0,85 0,65 272 177 0,04 0,74 4,10 C550 IDP-QB-26-009 51,25 52,80 1,55 1,53 140 50 0,25 1,28 2,27 C550 IDP-QB-26-013 34,40 36,20 1,80 1,03 167 42 0,97 0,12 2,22 C550N IDP-QB-26-013 42,00 42,70 0,70 0,40 622 610 0,03 0,15 0,35 C550S IDP-QB-26-014 3,10 4,50 1,40 1,32 190 68 0,47 2,26 1,96 C550S IDP-QB-26-015 9,40 9,80 0,40 0,20 471 106 0,18 2,67 15,65 C550S IDP-QB-26-015 16,00 16,65 0,65 0,32 415 151 0,12 2,91 10,35 C550N IDP-QB-26-020 8,47 9,65 1,18 1,18 187 27 0,00 0,18 8,28 C550N IDP-QB-26-020 16,64 17,89 1,25 1,25 167 73 0,01 0,33 4,53 C550N IDP-QB-26-020 22,10 22,50 0,40 0,40 244 139 0,24 2,14 2,21 C550 IDP-QB-26-020 29,54 31,20 1,66 1,66 195 31 0,02 0,20 8,41 C550 IDP-QB-26-020 35,25 38,20 2,95 2,95 331 174 0,11 3,58 3,92 C535 IDP-QB-26-021 0,00 21,72 21,72 3,77 441 254 0,12 5,98 2,90 einschließlich 0,00 9,27 9,27 1,61 771 492 0,13 10,38 2,97 C550 IDP-QB-26-021 30,00 30,41 0,41 0,31 258 111 0,08 3,02 4,15 C550N IDP-QB-26-022 23,75 35,40 11,65 8,92 188 76 0,16 2,19 2,84 NEU IDP-QB-26-023 8,10 10,55 2,45 1,57 503 328 0,48 3,02 3,86 NEU IDP-QB-26-023 23,95 24,45 0,50 0,32 403 142 0,17 8,02 4,46 C535 IDP-QB-26-041 37,30 39,30 2,00 1,29 513 19 0,01 0,10 26,00 C550S IDP-QB-26-042 5,45 7,35 1,90 1,22 165 77 0,48 1,54 0,88 C550 IDP-QB-26-042 24,00 27,55 3,55 2,51 160 108 0,13 1,12 0,97 VORHERIGE ERGEBNISSE NEU PPM_Q_24_062 54,18 54,68 0,50 0,32 325 53 0,12 0,75 13,05 C550 PPM_Q_24_062 119,82 123,65 3,83 2,46 179 72 0,17 1,74 3,07 NEU PPM_Q_24_065 89,90 97,10 7,20 4,63 243 113 0,55 1,55 2,80 einschließlich 94,60 97,10 2,50 1,61 364 177 0,73 2,23 4,30 C550S PPM_Q_24_065 113,80 121,00 7,20 5,09 483 240 0,29 5,39 5,74 C550S einschließlich 113,80 117,95 4,15 2,93 732 379 0,49 8,45 7,38 NEU PPM_Q_24_066 78,04 78,54 0,50 0,35 392 182 0,20 5,01 4,81 C550S PPM_Q_24_066 97,88 98,38 0,50 0,35 131 63 0,01 1,67 1,82 C550S PPM_Q_24_066 98,88 99,32 0,44 0,31 202 81 0,06 2,28 3,69 C550 PPM_Q_24_066 151,82 152,27 0,45 0,32 149 34 0,24 0,31 4,71 VORHERIGE ERGEBNISSE C550 SLP-TQ-12-04 154,70 155,65 0,95 0,67 144 0,08 108 0,16 1,42 C550 ILP-V-12-04 163,35 164,15 0,80 0,57 578 0,03 440 3,26 3,67

Tabelle 2(1) - Ergebnisse historischer Schlitzproben(4) - C550 Zone

Höhenlage Zone Schlitz TW(3) (m) AgÄq g/t Ag g/t Pb % Zn % 1925 C550 V550-1925-040 1,50 198 91 1,60 3,96 1925 C550 V550-1925-043 5,50 203 93 1,37 4,37 1925 C550 V550-1925-046 2,60 297 197 2,41 2,70 1925 C550 V550-1925-049 2,30 256 151 2,68 2,67 1925 C550 V550-1925-052 2,20 142 66 1,26 2,68 1925 C550 V550-1925-055 1,70 266 105 2,01 6,38 1925 C550 V550-1925-063 5,00 334 177 3,50 4,53 1925 C550 V550-1925-070 0,30 305 102 1,84 8,77 1925 C550 V550-1925-073 0,80 103 0 0,48 4,92 1976 C550 VN550-1976-099 2,30 397 254 4,11 3,15 1976 C550 VN550-1976-0102 0,70 67 42 0,81 0,45 1976 C550 VN550-1976-0105 0,70 125 58 1,68 1,72 1976 C550 VN550-1976-0108 0,50 37 0 0,68 1,23 1976 C550 VN550-1976-0111 1,10 161 80 1,30 2,87 1976 C550 VN550-1976-0114 0,70 83 44 0,72 1,30 1976 C550 VN550-1976-0117 2,40 167 76 2,00 2,65 1976 C550 VN550-1976-0119 1,10 142 55 1,64 2,84 1976 C550 VN550-1976-0121 1,90 167 50 0,41 5,76 1976 C550 VN550-1976-0125 0,80 171 135 0,84 1,01 1976 C550 VN550-1976-0128 0,60 205 56 1,24 6,57 1976 C550 VN550-1976-0131 1,00 202 66 1,82 5,23 1976 C550 VN550-1976-0134 0,60 194 184 0,34 0,18 1976 C550 VN550-1976-0139 0,70 202 66 1,42 5,65 1976 C550 VN550-1976-0142 1,20 159 98 1,57 1,54 1976 C550 VN550-1976-0146 0,70 204 112 2,05 2,68 1976 C550 VN550-1976-0149 2,40 238 78 1,43 6,92 1976 C550 VN550-1976-0152 0,70 245 108 1,99 5,12 1976 C550 VN550-1976-0156 1,80 173 79 1,59 3,25 1976 C550 VN550-1976-0160 0,70 232 180 2,55 0,02 1976 C550 VN550-1976-0163 2,00 256 115 1,99 5,31 1976 C550 VN550-1976-0166 0,40 245 46 0,66 9,82 1976 C550 VN550-1976-0168 1,00 306 68 0,52 12,03 1976 C550 VN550-1976-0170 0,60 351 92 1,55 12,05 1976 C550 VN550-1976-0173 0,90 23 0 0,26 0,94 1976 C550 VN550-1976-0177 0,60 301 128 1,74 7,26 1976 C550 VN550-1976-0180 0,50 106 32 0,43 3,47 1976 C550 VN550-1976-0182 0,90 18 4 0,27 0,44 1976 C550 VN550-1976-0185 0,70 244 142 1,90 3,32 1976 C550 VN550-1976-0188 0,60 141 28 0,41 5,53 1976 C550 VN550-1976-0191 1,80 135 66 1,17 2,39 1976 C550 VN550-1976-0195 0,80 134 76 1,54 1,41 1998 C550 V550-1998-0133 1,90 141 39 0,51 4,88 1998 C550 V550-1998-0136 0,70 290 152 2,96 4,14 1998 C550 V550-1998-0138 2,80 271 105 3,87 4,66 1998 C550 V550-1998-0140 1,20 515 229 6,77 7,79 1998 C550 V550-1998-0143 0,80 225 106 2,63 3,46 1998 C550 V550-1998-0146 1,80 238 96 2,30 5,00 1998 C550 V550-1998-0155 1,90 533 345 4,54 5,08 1998 C550 V550-1998-0157 1,00 382 295 2,66 1,73 1998 C550 V550-1998-0160 1,10 182 86 1,45 3,54 1998 C550 V550-1998-0163 1,00 187 143 1,45 0,78 1998 C550 V550-1998-0163 A 1,10 519 329 1,39 8,59 1998 C550 V550-1998-0163 B 1,30 422 208 1,25 9,95 1998 C550 V550-1998-0167 0,80 45 30 0,56 0,17 1998 C550 V550-1998-0170 0,70 275 182 2,02 2,77 1998 C550 V550-1998-0172 2,10 148 103 1,45 0,79 1998 C550 V550-1998-0174 0,90 83 6 0,73 3,30 1998 C550 V550-1998-0178 1,20 134 80 0,77 2,05 1998 C550 V550-1998-0182 1,40 454 303 2,83 4,93 1998 C550 V550-1998-0185 0,60 672 484 7,42 1,93 2045 C550 V550-2045-0117 3,50 461 197 5,32 8,24 2045 C550 V550-2045-0119 2,70 394 208 6,03 3,34 2045 C550 V550-2045-0122 0,90 100 100 0,00 0,00 2045 C550 V550-2045-0124 0,80 303 144 4,27 3,80 2045 C550 V550-2045-0127 0,70 173 56 0,85 5,31 2045 C550 V550-2045-0131 1,30 171 24 1,34 6,34 2045 C550 V550-2045-0135 2,30 172 80 1,83 2,93 2045 C550 V550-2045-0139 2,10 147 84 0,96 2,28 2045 C550 V550-2045-0143 0,90 150 80 1,25 2,36 2045 C550 V550-2045-0146 1,50 114 79 0,43 1,38 2045 C550 V550-2045-0148 2,10 244 113 2,18 4,59 2045 C550 V550-2045-0150 0,60 308 182 2,20 4,31 2045 C550 V550-2045-0153 2,80 1.068 842 6,72 4,71 2045 C550 V550-2045-0155 3,10 303 228 1,90 1,95 2045 C550 V550-2045-0159 2,30 530 342 4,12 5,53 2045 C550 V550-2045-0163 2,30 306 175 3,23 3,44 2045 C550 V550-2045-0165 2,40 391 241 2,70 5,06 2045 C550 V550-2045-0168 1,10 89 56 0,81 0,85 2045 C550 V550-2045-0171 1,80 562 363 5,82 4,28 2045 C550 V550-2045-0174 2,00 384 272 2,45 3,26 2045 C550 V550-2045-0177 2,80 665 468 3,45 6,69 2045 C550 V550-2045-0180 2,40 433 331 3,00 2,16 2045 C550 V550-2045-0183 1,80 333 263 1,86 1,67 2045 C550 V550-2045-0186 2,00 192 154 1,06 0,88 2045 C550 V550-2045-0189 0,90 312 182 3,11 3,51 2045 C550 V550-2045-0192 0,60 91 72 0,41 0,55 2045 C550 V550-2045-0195 1,80 92 50 0,66 1,50 2045 C550 V550-2045-0198 2,60 162 106 1,00 1,87

Die einzelnen Metallgehalte, die zur Berechnung des Silberäquivalentwerts (g/t AgÄq) verwendet wurden, sind in den Tabellen 1 und 2 angegeben. Alle Ergebnisse in dieser Mitteilung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten (uncut) und unverwässert. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um Kernlängen, nicht um die wahren Mächtigkeiten. Silberäquivalent: AgÄq g/t wurde unter Verwendung von Rohstoffpreisen von 30,00 US$ /oz Ag, 2.500 US$ /oz Au, 0,95 US$ /lb Pb und 1,25 US$/lb Zn unter Anwendung metallurgischer Gewinnungsraten von 70,1 % für Silber und 82,8 % für Gold in Oxiden bzw. von 79,6 % für Silber, 80,1 % für Gold, 74,7 % für Blei und 58,8 % für Zink in Sulfiden berechnet. Die angesetzten zahlbaren Metallanteile betrugen 99,6 % für Silber und 95 % für Gold in aus Oxiden hergestelltem Doré und 95 % für Silber, Gold und Blei sowie 85 % für Zink in aus Sulfiden hergestellten Konzentraten. Die Cutoff-Gehalte für Oxide und Sulfide betrugen 135 g/t AgÄq bzw. 115 g/t AgÄq. Die Cutoff-Gehalte basieren auf den um die Inflationsrate bereinigten Kosten aus dem Jahr 2017 und beinhalten die nachhaltigen Kosten. Die geschätzten wahren Mächtigkeiten ("ETW") der Mineralisierung wurden bei Bohrkernabschnitten, bei denen die Ausrichtung der Zone bekannt war, auf Grundlage der Kernlängen berechnet; die Schlitzproben wurden senkrecht über die Mächtigkeit der Mineralisierung hinweg entnommen und werden als wahre Mächtigkeiten ("TW") erachtet. Die gewichteten Durchschnittsgehalte wurden über die mineralisierten Mächtigkeiten der einzelnen Schlitze über die Strosse hinweg berechnet (Tabelle 2, Abbildung 1).

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Silver Storm wendet ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm an, das die Probenkette überwacht und das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Referenzstandardproben zu jedem zur Analyse eingereichten Probensatz beinhaltet. Der Bohrkern wird fotografiert, protokolliert und in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte zu Verifizierungszwecken an einem sicheren Ort aufbewahrt und die andere Hälfte zur Analyse eingereicht wird. Die Probenaufbereitung (Brechen und Pulverisieren) erfolgt bei ALS Geochemistry, einem unabhängigen, gemäß ISO 9001:2001 zertifizierten Labor in Zacatecas in Mexiko, und die Pulpe wird zur Analyse an ALS Geochemistry in Vancouver in Kanada gesendet. Die gesamte Probe wird auf 70 % (-2 mm) gebrochen und eine Riffelteilerprobe von 250 g wird entnommen und auf über 85 % (75 µm) pulverisiert. Die Proben werden mittels einer Standard-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (Au-AA23) von einer 30-g-Pulpe auf Gold analysiert. Goldwerte von über 10 g/t werden auf einer 30-g-Pulpe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert (Au-GRA21). Die Proben werden auch mit einer 34-Elemente-ICP-Methode mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Atomemissionsspektroskopie (AES) auf einer mit vier Säuren aufgeschlossenen Pulpe (ME-ICP61) analysiert. Proben mit Werten über den Grenzwerten für Silber (> 100 g/t), Blei (> 1 %), Zink (> 1 %) und Kupfer (> 1 %) werden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren mit ICP-AES (ME-OG62) erneut analysiert. Bei Silberwerten von über 1.500 g/t werden die Proben mittels einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss auf einer 30-g-Pulpe (Ag-GRA21) erneut analysiert. Proben mit Bleiwerten über 20 % werden durch volumetrische Titration mit EDTA an einer 1-Gramm-Pulpe (Pb-VOL70) erneut untersucht. In den hierin gemeldeten Ergebnissen wurden keine QA/QC-Probleme festgestellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Bruce Robbins, P.Geo., Chief Geologist des Unternehmens, der als unabhängiger Berater des Unternehmens tätig ist, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, eine mögliche baldige Wiederinbetriebnahme seines zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben - einem ertragreichen Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

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Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

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Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von technischen und wissenschaftlichen Informationen) das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die zukünftigen Explorationsleistungen bei La Parrilla; der Zeitpunkt und der Umfang aktueller und zukünftiger Bohrprogramme; die Fähigkeit, die Mineralressourcen zu erhöhen; der Zeitrahmen für bzw. die Fähigkeit, den Silberminenkomplex La Parrilla schließlich wieder in Betrieb zu nehmen.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben das Unternehmen und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle der technischen und wissenschaftlichen Informationen) mehrere wesentliche Annahmen getroffen, unter anderem dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern; dass die zukünftigen Metallpreise sowie die Nachfrage nach und die Aussichten für Metalle stabil bleiben oder sich verbessern; die Fähigkeit des Managements, seine Geschäftsstrategie umzusetzen und das Ausbleiben unerwarteter oder nachteiliger behördlicher Änderungen in Bezug auf La Parrilla. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Entscheidung, den Betrieb bei La Parrilla möglicherweise wieder aufzunehmen, sowie andere damit in Zusammenhang stehende Produktionsentscheidungen weitgehend auf internen Daten des Unternehmens sowie historischen Betriebsergebnissen, Berichten und technischen Bewertungen basieren und nicht von einer in Einklang mit NI 43-101 erstellten aktuellen Mineralreservenschätzung, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, gestützt werden. Infolgedessen besteht erhöhte Unsicherheit sowie ein höheres Maß an wirtschaftlichem und technischem Risiko, als dies der Fall wäre, wenn solche Studien abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wären. Für La Parrilla wurden keine Mineralreserven abgegrenzt und Mineralressourcen, die keine Reserven darstellen, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Das Fehlen von NI 43-101-konformen Mineralreservenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die eine Produktionsentscheidung stützen, erhöht die Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Mineralausbeute-Niveaus oder der Kosten einer solchen Ausbeute und erhöht die Risiken, die mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte verbunden sind. In der Vergangenheit kam es bei Projekten, die ohne die Unterstützung solcher Mineralreservenschätzungen und Studien vorangetrieben wurden, deutlich häufiger zu wirtschaftlichen und technischen Misserfolgen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produktion bei La Parrilla wie erwartet oder überhaupt aufgenommen wird oder dass die erwarteten Produktionsmengen oder Betriebskosten erreicht werden. Eine Nichtaufnahme der Produktion hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu generieren. Ebenso hätte die Nichterreichung der erwarteten Produktionskosten erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle und Vorhersage des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sie werden auf der Basis von Annahmen zu solchen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements und der qualifizierten Sachverständigen (im Falle von technischen und wissenschaftlichen Informationen) auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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