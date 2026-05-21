Den Analysten zufolge wollen sich Energieabnehmer in Europa wegen der zunehmenden geopolitischen Spannungen gegen Preisvolatilität und Versorgungsschocks absichern. Bei PPAs mit kurzen Laufzeiten sei der Absicherungswert am größten. Der Iran-Konflikt führt auf den europäischen Energiemärkten zu schwankenden Preisen und Sorgen vor Versorgungsengpässen - und einer Montel-Analyse zufolge zu einem steigenden Interesse an kurzfristigen Power Purchase Agreements (PPAs). In Phasen von Marktunsicherheiten liege das daran, dass ihr Absicherungswert am größten sei und Preissignale am schnellsten auf geopolitische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland