Bern - Die Schweiz bietet mit ihrer Stabilität laut Finanzministerin Karin Keller-Sutter der Wirtschaft in der gegenwärtigen Weltlage «etwas vom Wertvollsten.» Der Bundesrat arbeite ständig daran, dieses stabile Umfeld zu erhalten, sagte die Bundesrätin an einem Anlass der Privatbankenbranche am Donnerstag in Bern. Zugleich sei aber klar: «Zu dieser Stabilität müssen auch all jene einen Beitrag leisten, die heute von dieser Stabilität profitieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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