Der Aktienchart zeigt es nur zu deutlich: Die im Bereich Business-Telefonie tätige NFON AG tut sich unverändert schwer damit, dass der Funke bei den Investoren überspringt. Auf dem Analysten-Call zur Vorlage der Zahlen für das erste Quartal 2026 bestätigten CEO Andreas Wesselmann und CFO Alexander Beck zwar die Prognosen für das Gesamtjahr mit einem erwarteten Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Eine Belebung der nach den ersten drei Monaten noch um 2,3 Prozent auf 21,58 Mio. Euro rückläufigen Erlöse sei jedoch erst im zweiten Halbjahr zu erwarten. Und auch hier dürfte wohl eher Q4 für spürbare Dynamik sorgen. "Momentan befindet sich der Markt nicht nur in einer zyklischen Schwächephase, sondern in einem durch KI geprägten strukturellen Wandel", sagt Wesselmann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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