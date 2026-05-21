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NFON AG treibt KI-gestützte Businesskommunikation weiter voran und bestätigt Ausblick
München, 21. Mai 2026 - Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, ist solide in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 21,6 Mio. EUR nach 22,1 Mio. EUR im Vorjahr. Die Geschäftsentwicklung war geprägt von einer weiterhin zurückhaltenden Investitionsbereitschaft in Teilen des Marktes sowie zeitlichen Verschiebungen bei der Realisierung von Wachstumseffekten. Gleichzeitig sieht NFON eine zunehmende strukturelle Verschiebung hin zu KI-basierter Businesskommunikation und digital souveränen Lösungen. Vor diesem Hintergrund treibt NFON die Transformation im Rahmen von NFON Next 2027 weiter voran und bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
1 In den Tabellen können Rundungsdifferenzen auftreten.
Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.
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21.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NFON AG
|Zielstattstr. 36
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
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|E-Mail:
|ir-info@nfon.com
|Internet:
|https://corporate.nfon.com
|ISIN:
|DE000A0N4N52
|WKN:
|A0N4N5
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