Die Aktie von ImmunityBio zieht mit vielversprechenden Studiendaten viel Aufmerksamkeit der Biotech-Branche auf sich. Vor allem die Fortschritte rund um die Immuntherapie ANKTIVA könnten dem Unternehmen in den kommenden Jahren zusätzliche Wachstumsperspektiven eröffnen. ImmunityBio entwickelt mit ANKTIVA einen Wirkstoff, der die Vermehrung von T-Zellen und natürlichen Killerzellen stimulieren soll. Dabei handelt es sich um einen speziell entwickelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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