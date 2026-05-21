Die Aktie von Kodiak Gas Services gehört zu den großen Gewinnern im Energie-Sektor der vergangenen Monate. Seit unserer Kaufempfehlung Ende September letzten Jahres konnte der Kurs um beeindruckende +114% zulegen - und die strukturellen Wachstumstreiber sprechen weiterhin für das Unternehmen. KI-Boom treibt den Energiehunger der Rechenzentren an Der globale Ausbau von KI-Rechenzentren sorgt für einen sprunghaften Anstieg des Strombedarfs. Vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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