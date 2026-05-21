SMA Altenso hat in Metelen (NRW) einen großskaligen Batteriespeicher mit 92,5 MW Leistung und 231 MWh Kapazität für den Asset Manager MEAG in Betrieb genommen. Die Anlage erbringt Regelenergie und partizipiert am Day-Ahead- und Intraday-Markt. Für Projektierer und Investoren markiert das Projekt einen Referenzpunkt für großskalige LFP-Speicherprojekte in Deutschland. Battery Park Metelen: Technische EckdatenSMA Altenso hat den Battery Park Metelen als EPC-Generalunternehmer schlüsselfertig errichtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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