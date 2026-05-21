Die Deutsche Telekom macht die Fussball Weltmeisterschaft 2026 noch breiter sichtbar. Der Konzern vergibt die Rechte an den Hoehepunkten aller 104 Spiele an zahlreiche Medienpartner. Viele Clips sollen schon kurz nach Abpfiff und kostenfrei verfuegbar sein. Fuer Fans ist das ein attraktives Angebot, weil sie wichtige Spielszenen auch dann schnell sehen koennen, wenn sie ein Spiel nicht live verfolgen konnten. Die Aktie der Deutschen Telekom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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