Der Dax präsentiert sich im frühen Donnerstagshandel (21. Mai) in überaus robuster Verfassung. Der Index kann sein Aufwärtsmomentum bewahren, das er bereits in den letzten Tagen zeigte. Oberhalb von 24.700 Punkten kommen die 25.000 Punkte so langsam in Reichweite. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre unter charttechnischen Aspekten eminent wichtig.Der frühe Donnerstagshandel steht ganz im Zeichen der Nvidia-Zahlen, die gestern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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