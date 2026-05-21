Der weltgrößte Einzelhändler Walmart hat am heutigen Donnerstag seine Zahlen für das erste Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Obwohl der Konzern im operativen Geschäft solide abschnitt, reagierten die Marktteilnehmer enttäuscht auf den Ausblick. Im vorbörslichen US-Handel verlor die Aktie fast drei Prozent und rutschte damit an das Ende des Leitindex Dow Jones.Beim Umsatz übertraf Walmart die Erwartungen der Wall Street klar. Die Erlöse kletterten im Jahresvergleich um sieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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