Bern / Genf - Die AHV und die Erwerbsersatzordnung (EO) haben 2025 mit Gewinnen abgeschlossen. Ein Minus gab es hingegen bei der Invalidenversicherung (IV). Bei AHV und EO sind auch die Umlageergebnisse positiv. Die IV hingegen musste mehr auszahlen als sie an Beiträgen einnahm. Die AHV verzeichnete ein Betriebsergebnis von 4,4 Milliarden Franken und die EO ein solches von 305 Millionen Franken. Bei der IV hingegen ist das Betriebsergebnis negativ; ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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