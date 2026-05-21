Auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz I/O zeigte Google, wie sich die Suchmaschine zunehmend zu einer intelligenten Commerce-Plattform entwickelt. Statt Nutzer:innen nur zu Shops weiterzuleiten, will Google künftig über den "Universal Cart" selbst Produkte vergleichen und Transaktionen begleiten. Wenn der Alphabet-Konzern im Rennen um die erfolgreichste KI mit einer Sache punkten kann, dann ist es die Suchmaschine. Das wurde einmal mehr auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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