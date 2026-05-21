EQS-News: Einhell Germany AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Einhell Germany AG
|Wiesenweg 22
|94405 Landau/Isar
|Deutschland
|E-Mail:
|investor-relations@einhell.com
|Internet:
|https://www.einhell.com/HV2026
|ISIN:
|DE000A40ESU3
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2331684 21.05.2026 CET/CEST