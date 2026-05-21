Bei SFC Energy hat der Vorstand das herausfordernde Geschäftsjahr 2025 genutzt, um die strategische Ausrichtung zu schärfen. In der vergangenen Woche hat der Brennstoffzellenspezialist dann einen Rekordauftrag vermeldet und im Anschluss auch die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Doch hinter dem Deal steckt noch mehr. Im Hintergrundgespräch mit Vorstand Peter Podesser gibt es weitere Details. Herr Podesser, SFC Energy hat den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte mit einem Volumen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär