Profiteure der Billionen-IPO's: Nvidia: In China geht nichts mehr | Bloom: Nebius-Deal | Commerzbank: KI-Pläne

Wie erwartet hat Nvidia mit seinen Zahlen die Erwartungen getoppt. Große Jubelstürme brachen aber nicht aus. Neben den Zahlen verkündete Jensen Huang auch, dass auf dem chinesischen Markt so gut wie nichts mehr geht!Billionen-Fantasie: Die Aktien können bei SpaceX und OpenAI mitverdienen SpaceX hat seine IPO-Unterlagen schon eingereicht, OpenAI könnte noch diese Woche folgen. Damit stehen zwei spektakuläre Börsengänge vor der Tür. Sowohl SpaceX als auch OpenAI könnten beim Börsendebüt direkt eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar knacken.Wir haben mal geschaut welche Konzerne an den beiden Billionen-IPO's mitverdienen. Deal mit Nebius - Bloom Ernergy steigt zum …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran