Streuspannung ist eine unerwünschte elektrische Potenzialdifferenz in Ställen, die bei Nutztieren - insbesondere bei Milchkühen - über feuchte Böden, Metallausrüstung und Wassersysteme kleine Stromschläge verursachen kann. Das führt zu Stress, verringerter Produktivität und in manchen Fällen sogar zum Tod. Photovoltaik-Anlagen werden manchmal dafür verantwortlich gemacht. Experten zufolge sind allerdings fehlerhafte oder schlecht geplante Erdungs- und Elektroinstallationen die eigentlichen Ursachen, und Schlüssel zur Vorbeugung ist ein korrekter Potenzialausgleich. Mit sorgfältiger Planung lassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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