Nach einer längeren Schwächephase hat die Aktie von LAIQON zuletzt deutlich an Dynamik gewonnen und zeitweise erstmals seit mehreren Monaten wieder Kurse oberhalb von 5 Euro erreicht. Zwar kam es anschließend zu Gewinnmitnahmen, insgesamt deutet die Entwicklung aber auf ein verbessertes Marktvertrauen in die operative Perspektive hin.

Hintergrund ist vor allem die Erwartung, dass das Unternehmen nach mehreren investitionsintensiven Jahren nun in eine Phase deutlich steigender Profitabilität eintritt. Für das laufende Jahr stellt LAIQON Erlöse zwischen 53 und 58 Mio. Euro in Aussicht. Gleichzeitig soll auf EBITDA-Basis der Sprung in die Gewinnzone gelingen, nachdem zuvor noch operative Verluste angefallen waren.

Die Grundlage dafür wurde bereits im vergangenen Jahr geschaffen. So konnten die Assets under Management um 54 Prozent auf 10 Mrd. Euro gesteigert werden. Dadurch erhöht sich nun die wiederkehrende Erlösbasis aus Verwaltungsvergütungen deutlich. Zusätzlich treiben mehrere Kooperationen mit großen Partnern aus der Finanzbranche das Wachstum weiter voran. Vor allem im Bereich digitaler und KI-gestützter Lösungen gewinnt LAIQON zunehmend an Reichweite.

Mit dem steigenden Volumen verbessern sich inzwischen auch die Skaleneffekte spürbar. Da wesentliche Teile der Plattform und Infrastruktur bereits aufgebaut sind, dürften zusätzliche Mittelzuflüsse künftig mit vergleichsweise moderaten Mehrkosten verbunden sein. Das erhöht die Chancen auf eine überproportionale Ergebnisverbesserung in den kommenden Quartalen.

Auch charttechnisch hat sich das Bild aufgehellt. Nach einer langen Bodenbildungsphase könnte die Aktie die in den letzten zwei Jahren entstandene Trendwendeformation nun vollenden. Entscheidend dürfte sein, ob die kommenden Quartalszahlen die angekündigten Fortschritte bei Umsatz und Profitabilität bestätigen. Gelingt dies, könnte auch der Bereich mehrerer Zwischenhochs seit Ende 2024 nachhaltig überwunden werden - womit sich die Grundlage für einen neuen mittelfristigen Aufwärtstrend ergeben würde.

(aktien-globlal.de, erstellt 21.05.26, 15:13 Uhr, veröffentlicht 21.05.26, 15:15 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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