LAIQON Kapitalmarkt-Insights April 2026

25.04.2026

Zwischen Inflationsrückkehr und Konjunkturabkühlung - Aktienmärkte auf Allzeithoch

Fazit - das Wichtigste auf einen Blick

• Die Rückkehr inflationärer Impulse trifft auf eine sich abschwächende Konjunktur und erhöht die Volatilität für die Kapitalmärkte und Geldpolitik

• Aktien bleiben aufgrund von nachrichtengetriebenen Marktreaktionen neutral positioniert, trotz robuster Fundamentaldaten

• Die Duration bleibt übergewichtet, der Fokus liegt weiterhin auf Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt im 4 - 8 Jahres-Bereich

• Geldpolitische Erwartungen bleiben volatil, Zinserhöhungserwartungen an die EZB sehen wir kritisch