LAIQON Kapitalmarkt-Insights April 2026

25.04.2026
Zwischen Inflationsrückkehr und Konjunkturabkühlung - Aktienmärkte auf Allzeithoch
Fazit - das Wichtigste auf einen Blick
• Die Rückkehr inflationärer Impulse trifft auf eine sich abschwächende Konjunktur und erhöht die Volatilität für die Kapitalmärkte und Geldpolitik
• Aktien bleiben aufgrund von nachrichtengetriebenen Marktreaktionen neutral positioniert, trotz robuster Fundamentaldaten
• Die Duration bleibt übergewichtet, der Fokus liegt weiterhin auf Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt im 4 - 8 Jahres-Bereich
• Geldpolitische Erwartungen bleiben volatil, Zinserhöhungserwartungen an die EZB sehen wir kritisch
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