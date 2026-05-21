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21.05.2026 12:30 Uhr
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LAIQON Kapitalmarkt-Insights April 2026

25.04.2026

Zwischen Inflationsrückkehr und Konjunkturabkühlung - Aktienmärkte auf Allzeithoch

Fazit - das Wichtigste auf einen Blick

• Die Rückkehr inflationärer Impulse trifft auf eine sich abschwächende Konjunktur und erhöht die Volatilität für die Kapitalmärkte und Geldpolitik

• Aktien bleiben aufgrund von nachrichtengetriebenen Marktreaktionen neutral positioniert, trotz robuster Fundamentaldaten

• Die Duration bleibt übergewichtet, der Fokus liegt weiterhin auf Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt im 4 - 8 Jahres-Bereich

• Geldpolitische Erwartungen bleiben volatil, Zinserhöhungserwartungen an die EZB sehen wir kritisch

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2026 Asset Standard
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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