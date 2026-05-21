Nahezu reines Antimon-Erz im Bohrkern: Rohstoff-Sensation in Kanada

Anzeige / Werbung

Sensationsfund bei einem kanadischen Explorer: Auf dem Howells-Lake-Projekt wurden bis zu 70,2% Antimon über vier Meter gemeldet - ein Wert nahe am natürlichen Maximum. In Zeiten globaler Rohstoffknappheit könnte der Fund für Nordamerika strategisch hochbrisant werden. Vorgestellt wurden die Ergebnisse von Critical One Energy.

Sensationsfund bei einem kanadischen Explorer: Auf dem Howells-Lake-Projekt wurden bis zu 70,2% Antimon über vier Meter gemeldet - ein Wert nahe am natürlichen Maximum. In Zeiten globaler Rohstoffknappheit könnte der Fund für Nordamerika strategisch hochbrisant werden. Vorgestellt wurden die Ergebnisse von Critical One Energy.

Ein seltenes Metall mit strategischer Bedeutung

Antimon ist einer dieser Rohstoffe, die kaum jemand kennt - bis man merkt, wo sie überall gebraucht werden. In der Rüstungsindustrie steckt es unter anderem in Munition, Zündern, Nachtsichtgeräten und gehärteten Metalllegierungen. Dazu kommt der Einsatz in Batterien, Halbleitern und Flammschutzmitteln.



Genau deshalb ist der Fund so brisant: Nordamerika hat kaum eigene Versorgung, während China und Russland große Teile des Marktes kontrollieren. CEO Duane Parnham erklärte, sichere westliche Lieferketten würden damit immer wichtiger. Howells Lake könnte aus Sicht des Managements deshalb weit mehr sein als nur ein weiteres Explorationsprojekt.