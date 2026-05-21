Der US-Aktienmarkt zeigt sich zum Handelsauftakt am Donnerstag schwächer. Ein Mix aus robusten Wirtschaftsdaten und geopolitischen Unsicherheiten drückt auf die Stimmung im New Yorker Handel. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq verlieren zum Start jeweils rund ein halbes Prozent.Weiterhin verunsichert die Geopolitik die Märkte und heizt die Energiepreise an. US-Präsident Donald Trump betonte zwar jüngst, dass sich die Verhandlungen mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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