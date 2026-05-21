Hamburg - Unzer, ein europäischer Anbieter von Zahlungs- und Softwarelösungen für den Handel, hat sein neues Büro in Hamburg eröffnet. Der neue Standort am Georgsplatz ersetzt das bisherige Büro in der Frankenstrasse und stärkt zugleich das wachsende Unified-Commerce-Geschäft des Unternehmens. Hamburg ist seit vielen Jahren ein wichtiger Standort für Unzer. Ursprünglich lag hier vor allem das Terminalgeschäft des Unternehmens. Heute arbeitet ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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