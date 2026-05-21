© Foto: Andrej Sokolow/dpaTrotz eines erneut starken Quartalsberichts von Nvidia reagierten die Aktienmärkte am Donnerstag überraschend verhalten. Die Aktie rutscht sogar ab.Anleger fragen sich inzwischen nicht mehr, ob Nvidia hervorragende Zahlen liefert, sondern ob die Ergebnisse überhaupt noch gut genug sind, um die extrem hohen Erwartungen zu übertreffen. Der Chipkonzern meldete einen Umsatzsprung von 85 Prozent auf 81,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit erneut die Prognosen der Wall Street. Auch der Ausblick für das laufende Quartal fiel stärker aus als erwartet. Dennoch fiel die Aktie nachbörslich leicht zurück: Nvidia ist inzwischen so groß und dominant geworden, dass selbst spektakuläre Ergebnisse kaum …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE