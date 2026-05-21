Die Aktie von Ströer wird derzeit weniger von der operativen Entwicklung als vielmehr von Übernahmegerüchten bewegt. Nachdem Berichte über einen möglichen Ausstieg von Blackstone aus einem Investor Konsortium kursierten, geriet die Ströer-Aktie zuletzt massiv unter Druck. Am Donnerstag legt das Papier jedoch wieder aktuell um rund +9% zu und notiert bei 37,90 €. Doch was bedeutet das für die weitere Kursentwicklung? Übernahmegerüchte sorgen für starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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