Das Barometer der Konsumlaune und Inflation in den USA ist der Einzelhandelsriese Walmart, welcher soeben seine Ergebnisse für das erste Quartal 2027 offengelegt hat - und die sind ein echtes Ausrufezeichen. Der Gigant wächst nicht mehr nur über die schiere Masse seiner Megastores, sondern mutiert heimlich zum Tech- und E-Commerce-Kraftpaket. Ist das der Beginn einer epischen Wachstumsstory im Einzelhandel oder laufen Investoren am Allzeithoch gerade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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