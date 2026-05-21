Die Aktie des US-Speicherkonzerns Micron befindet sich seit Ende März in einer starken Aufwärtsrallye. Zuletzt kam es zwar zu einer leichten Gegenbewegung, doch seit Dienstag setzen die Käufer wieder die Akzente. Doch sollten Anleger jetzt noch auf die Kursrakete aufspringen oder ist es an der Zeit den Ausstieg vorzubereiten? Die Zuversicht nimmt weiter zu Micron Technology zählt zu den großen Gewinnern des KI-Booms und der Optimismus nimmt offenbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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