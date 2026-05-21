Der breite Markt schwächelt nach den US-Zinsdaten. Selbst KI-Branchenprimus Nvidia büßt trotz Rekordzahlen rund zwei Prozent ein. In diesem Umfeld verzeichnet ein anderer Branchenplayer zweistellige Kursgewinne: Der US-Energie-Spezialist Bloom Energy hat eine weitreichende Partnerschaft mit dem europäischen KI-Cloud-Anbieter Nebius, der seinen Hauptsitz in Amsterdam hat, unterzeichnet. Die Aktie ignoriert den Tech-Abverkauf und springt auf ein neues Rekordhoch.Die Vereinbarung hat eine Laufzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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