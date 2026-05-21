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WH SelfInvest
21.05.2026 18:30 Uhr
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NVIDIA Aktie: Rekordzahlen - aber ist der KI-Hype jetzt zu hei

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NVIDIA Aktie: Rekordzahlen - aber ist der KI-Hype jetzt zu heiß?

NVIDIA bleibt das Gesicht des globalen KI-Booms: Aus dem früheren Grafikkarten-Spezialisten ist ein zentraler Ausrüster für Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und Künstliche Intelligenz geworden. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen erneut, mit welcher Dynamik Umsatz, Gewinn und Margen wachsen - doch genau diese Stärke hat die Erwartungen an der Wall Street weiter nach oben geschraubt.

In unserer aktuellen Analyse schauen wir auf die neuesten Zahlen, die Reaktion der Aktie und die entscheidende Frage: Ist NVIDIA nach der Rallye weiterhin ein Kauf - oder ist der KI-Hype inzwischen zu heiß gelaufen? Außerdem ordnen wir ein, welche Rolle Blackwell, Rubin, KI-Agenten, Rechenzentren und die starke Marktstellung für den weiteren Ausblick spielen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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