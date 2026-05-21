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Dow Jones News
21.05.2026 18:33 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/DAX nach freundlichem Start leichter - Airbus sehr schwach

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nach freundlichem Start leichter - Airbus sehr schwach

DOW JONES--Nach einer freundlichen Tendenz am Vormittag, ist es am Donnerstag im Nachmittagshandel mit den Aktienkursen in Deutschland nach unten gegangen. Der DAX ging 0,5 Prozent tiefer bei 24.607 Punkten aus dem Handel.

Für die Stimmungseintrübung um die Mittagszeit sorgte die Nachricht, dass der Iran sein angereichertes Uran im Land behalten will. Das widerspricht einer zentralen Forderung der USA, weshalb die jüngsten Hoffnungen auf einen baldigen Frieden einen Dämpfer erhielten. Die Nachricht sorgte umgehend für wieder steigende Ölpreise, die am Vortag noch stark gefallen waren. Die höheren Ölpreise heizten wiederum Inflationssorgen an. Bei den Renditen am Anleihemarkt fiel die Reaktion darauf aber verhalten aus, auch, weil neue Konjunkturdaten eher enttäuschten.

Neue Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. Während sich im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland die Stimmungslage eintrübte, hellte sie sich im Dienstleistungssektor etwas auf. Gleichwohl deuten beide Indikatoren weiter auf eine Schrumpfung hin. Europaweit verfehlte der Sammelindex die Prognose und signalisiert ebenfalls Schrumpfung. Laut den Marktstrategen der Helaba sind die Sorgen vor Belastungen wegen des Nahost-Krieges präsent und sorgten für einen Dämpfer der Zinserhöhungserwartungen.

Unter den Einzelwerten wurden Softwareaktien verkauft vor dem Hintergrund stärker als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen des KI-Dickschiffs Nvidia. Das heizte Sorgen wieder an, dass der Einsatz von KI die Geschäftsmodelle von Softwareunternehmen beeinträchtigt. Dazu passte die Meldung, dass das US-Softwareunternehmen Intuit massiv Stellen abbaut, und weiter in KI investiert. AP gaben um 1,6 Prozent nach, im TecDAX Nemetschek ebenfalls und Atoss Software um 1,7 Prozent.

Die Kurse von Rückversicherern standen ebenfalls europaweit unter Druck, nachdem sich die Analysten der UBS vorsichtiger gegenüber dem Sektor positioniert haben. Die starke Ertragskraft zum Jahresstart dürfte im weiteren Jahresverlauf zu noch schwierigeren Vertragserneuerungen führen, so eine Sorge. Für Munich Re ging es um 2,4 Prozent nach unten und für Hannover Rück um 1,6 Prozent.

DAX-Schlusslicht waren Airbus mit einem Minus von 4,8 Prozent. Im Handel war von Auslieferungsproblemen als Belastungsfaktor zu hören. Laut einem Bericht soll der Flugzeughersteller Kunden über absehbare Auslieferungsverzögerungen beim Modell A350 informiert haben.

Im MDAX fielen Ströer mit einem Plus von 8,1 Prozent aus dem Rahmen. Konkrete Nachrichten zu dem Außenwerber gab es nicht, im Handel wurde über mögliche erneute Gerüchte über Interesse von Beteiligungsgesellschaften spekuliert.

Im Zuge der aktuell auf Hochtouren laufenden Dividendensaison wurden viele Aktien ex Dividende gehandelt, darunter Bilfinger, Brenntag, Commerzbank, Hapag-Lloyd, Klöckner & Co, Uniper und Zeal Network. 

Index     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       24.607  -0,5    0,7 
DAX-Future   24.681  -0,6    0,4 
XDAX      24.638  -0,5    0,2 
MDAX      31.807  -0,2    4,3 
TecDAX      3.959  0,0    9,6 
SDAX      18.504  -0,1    8,0 
zuletzt       +/- Ticks 
Bund-Future   124,79   6

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

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May 21, 2026 11:58 ET (15:58 GMT)

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