Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einen über weite Strecken richtungslosen Handelstag leicht fester beendet. Im Fokus stand einmal mehr der Nahost-Konflikt. Für gewisse Hoffnungen sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump am Vorabend über eine «finale Phase» in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Viele Marktteilnehmer zeigten sich allerdings zurückhaltend. «Ich würde das gerne glauben, aber mal ehrlich: Wie oft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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