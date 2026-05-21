Nach einer kräftigen Erholung ist die Aktie von D-Wave Quantum im Anschluss an die jüngsten Quartalszahlen wieder deutlich zurückgefallen. Doch am Donnerstag schießt der Kurs plötzlich um gut +25% in die Höhe und erreicht mit 24,78 US$ das höchste Niveau seit Ende Januar. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk und wie nachhaltig ist dieses? Die Stimmung hellt sich auf Nach Monaten schwacher Stimmung im Quantencomputing-Sektor sorgt D-Wave Quantum plötzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de