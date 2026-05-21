Die Wall Street hat am Donnerstag ein Intraday-Reversal hingelegt. Nach Kursverlusten im frühen Handel drehten die US-Leitindizes am Abend ins Plus. Die erste Panik um hawkische Fed-Protokolle und unerwartet robuste US-Arbeitsmarktdaten flaute im Handelsverlauf ab. Der Dow Jones schloss bei 50.285 Punkten, was einem Plus von 276 Punkten respektive 0,55 Prozent entspricht. Der S&P 500 verzeichnete ein Plus von 0,17 Prozent auf 7.445, während der Nasdaq Composite mit einem Plus von 0,09 Prozent bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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