Take-Two hat am Donnerstag nach Börsenschluss an der Wall Street die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Der Spielepublisher, der hinter den erfolgreichen Reihen "Grand Theft Auto" und "Red Dead Redemption" steckt, übertraf die Erwartungen deutlich. Zudem verriet Konzernchef Strauss Zelnick wichtige Details zum bevorstehenden Launch von "Grand Theft Auto VI".Das Wichtigste: Der Release-Termin für GTA VI wurde bestätigt. Das Spiel, auf das die ganze Welt wartet, erscheint tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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