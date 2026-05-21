WASHINGTON (dpa-AFX) - Online vehicle auction company Copart Inc. (CPRT) on Thursday reported slightly lower third-quarter profit, despite higher revenues.
Net income attributable to Copart declined to $402.4 million, or $0.43 per share, from $406.6 million, or $0.42 per share, in the year-ago quarter.
Revenue increased 2.1% to $1.24 billion from $1.21 billion last year, driven by higher service revenue and vehicle sales.
Copyright(c) 2026 RTTNews.com. All Rights Reserved
Copyright RTT News/dpa-AFX
© 2026 AFX News