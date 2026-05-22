Durch die Kombination von agentenbasierter KI mit fundiertem menschlichem Fachwissen werden kontrollierte, entscheidungsreife Ergebnisse geliefert.

Acuity Analytics gab heute die Einführung von Agent Fleet Pro bekannt, seiner domänenorientierten agentenbasierten KI-Plattform der nächsten Generation, die Finanzinstituten dabei helfen soll, den Übergang von fragmentierten Experimenten zu skalierbarem, unternehmensweitem Mehrwert zu vollziehen.

Agent Fleet Pro wurde im vergangenen Jahr bereits bei 30 Kunden getestet und wird nun dem gesamten globalen Kundenstamm von Acuity Analytics mit mehr als 600 Finanzinstituten zur Verfügung gestellt.

Während die Einführung von KI im Finanzsektor an Fahrt gewinnt, sind viele Organisationen nach wie vor durch fragmentierte Pilotprogramme und eigenständige Tools eingeschränkt, denen es oft an Wirkung, Kontrolle oder operativem Vertrauen mangelt. Acuity Analytics möchte diese Lücke schließen, indem KI-Agenten direkt in strukturierte Arbeitsabläufe eingebettet werden und dort mit menschlicher Expertise zusammenarbeiten, um in jeder Phase der Umsetzung Verantwortlichkeit und Zielstrebigkeit sicherzustellen.

"KI kann einzelne Aufgaben beschleunigen, aber sie verändert allein nicht die Art und Weise, wie ein Unternehmen funktioniert", sagte Jon O'Donnell, Chief Operating Officer bei Acuity Analytics. "Nachhaltiger Wert entsteht, wenn die Art und Weise, wie Arbeit ausgeführt wird, neu gedacht wird, während KI von Menschen eingesetzt wird, die die Daten, die Regulierung und die realen Konsequenzen von Entscheidungen verstehen. Ergebnisse müssen erklärbar und vertretbar sein, bevor sie in die Produktion gelangen und dies erfordert menschliches Urteilsvermögen im Mittelpunkt."

Im Gegensatz zu technologieorientierten Ansätzen geht die Plattform von Acuity Analytics von den geschäftlichen Prioritäten aus und identifiziert KI-Anwendungsfälle auf der Grundlage von Wert, Machbarkeit und Risiko, bevor diese in kritische Arbeitsabläufe eingebettet werden. Dieser Ansatz basiert auf mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Unterstützung von Front-, Middle- und Back-Office-Funktionen in den Bereichen Bankwesen, Vermögensverwaltung und private Märkte.

"Im Finanzdienstleistungssektor lässt sich KI nur dann skalieren, wenn Fachwissen weiterhin im Mittelpunkt der Umsetzung steht", sagte Emma Crabtree Chief Revenue Officer bei Acuity Analytics. "Regulierung, Datenqualität und operative Feinheiten lassen sich nicht isoliert erlernen. Deshalb sind unsere Analysten direkt in KI-gestützte Arbeitsabläufe eingebunden und gestalten, validieren und stehen in der Praxis hinter den Ergebnissen."

Agent Fleet Pro bildet das Herzstück des Modells von Acuity Analytics und bietet eine agentenbasierte Ausführungsplattform, die produktionsreife KI in den Bereichen Research, Kredit, Risiko, regulatorische Überwachung sowie operative und Anlage-Workflows ermöglicht.

Agent Fleet Pro ist eher ergebnisorientiert als toolorientiert konzipiert und liefert vollständige, überprüfbare und nachvollziehbare Forschungsergebnisse und Analysen bis zu zehnmal schneller, wobei es sich nahtlos in die bestehenden Technologieumgebungen der Kunden integriert. Durch die Kombination fortschrittlicher KI mit menschlicher Expertise ermöglicht das Modell Unternehmen den sicheren Übergang von Pilotprogrammen zu voll funktionsfähigen, skalierten Implementierungen.

Agent Fleet Pro lässt sich flexibel einsetzen, entweder eingebettet in die Umgebung des Kunden oder vollständig von Acuity Analytics verwaltet unter Aufsicht des Kunden. Es lässt sich in Unternehmensdatenplattformen, führende große Sprachmodelle und zentrale Kundensysteme integrieren, wobei Governance, Validierung und Nachvollziehbarkeit von Grund auf so konzipiert sind, dass sie den Standards der Finanzdienstleistungsbranche entsprechen. Diese Architektur gewährleistet eine solide Kontrolle, Transparenz und Compliance.

In frühen Implementierungen hat Agent Fleet Pro messbare Effizienzsteigerungen gezeigt und internen Analyseteams dabei geholfen, die Genauigkeit und operative Effizienz in kritischen Anwendungsfällen um etwa 20-40 zu verbessern.

Mit einem technologieunabhängigen Bereitstellungsmodell und menschlicher Expertise, die über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg zum Einsatz kommt, möchte Acuity Analytics Finanzinstituten dabei helfen, ihre KI-Investitionen in einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil umzuwandeln und den entscheidenden Schritt von der Vision zur Umsetzung zu vollziehen.

Über Acuity Analytics

Acuity Analytics ist der Handelsname von Acuity Knowledge Partners, einem weltweit führenden Anbieter von maßgeschneiderten Research-, Datenmanagement-, Analyse- und KI-gestützten Lösungen für Finanzinstitute und Unternehmen. Mit mehr als 7.800 Analysten, Datenspezialisten und Technologen an 28 Standorten verbindet das Unternehmen fundiertes Fachwissen im Finanzdienstleistungsbereich mit starken Kompetenzen in den Bereichen Engineering, Digitaltechnik und KI. Acuity unterstützt über 850 Organisationen dabei, ihre Effizienz zu steigern, ihre Erkenntnisse zu verbessern und menschliches Potenzial freizusetzen.

Acuity wurde 2019 nach der Übernahme durch Equistone Partners Europe als eigenständiges Unternehmen von der Moody's Corporation gegründet. Im Januar 2023 erwarben von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira beratenen Fonds eine Mehrheitsbeteiligung, wobei Equistone als Minderheitsaktionär investiert blieb.

Weitere Informationen finden Sie unter www.acuityanalytics.com

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