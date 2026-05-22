Der Aktienkurs des kanadischen Drohnenspezialisten hat sich auf Jahressicht mehr als vervierfacht. Im Jahr 2026 läuft der moderat bewertete Titel allerdings eher seitwärts. Das könnte sich bald ändern, denn Volatus Aerospace ist für potenzielle Aufkäufer aus der Rüstungs- und Technologiebranche strategisch hochinteressant. Neben Übernahmefantasie sorgen anstehende Aufträge und neuer Schwung im operativen Geschäft für reichlich Zündstoff für steigende Kurse.Den vollständigen Artikel lesen ...
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