Edisun Power Europe AG
/ Schlagwort(e): Rechtssache
Medienmitteilung
Zürich, 22. Mai 2026
Veröffentlichung gemäss Art. 61 Abs. 3 der Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote: Edisun Power Europe AG gibt Entscheid der Übernahmekommission bekannt
Verfügung der Übernahmekommission 934/01 vom 18. Mai 2026 in Sachen Edisun Power Europe AG zum Gesuch der Edisun Power Europe AG betreffend Feststellung der Gültigkeit einer Opting out-Klausel
Die Übernahmekommission hat am 18. Mai 2026 wie folgt verfügt:
Einsprache (Art. 58 der Übernahmeverordnung; UEV)
Ein Aktionär, welcher eine Beteiligung von mindestens drei Prozent der Stimmrechte an der Edisun Power Europe AG, ob ausübbar oder nicht, nachweist (qualifizierter Aktionär, Art. 56 UEV) und am Verfahren bisher nicht teilgenommen hat, kann gegen die Verfügung der Übernahmekommission Einsprache erheben. Die Einsprache ist bei der Übernahmekommission innerhalb von fünf Börsentagen nach der Veröffentlichung der Verfügung der Übernahmekommission einzureichen. Sie muss einen Antrag und eine summarische Begründung sowie den Nachweis der Beteiligung gemäss Art. 56 Abs. 3 und 4 UEV enthalten (Art. 58 Abs. 3 UEV).
Für weitere Informationen:
Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20,
info@edisunpower.com, https://www.edisunpower.com/de/investoren
Edisun Power Gruppe
Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 32 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem Portfolio von Projekten von rund 1 GW ist das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum vorbereitet, namentlich durch die 'Renewables to AI'- Strategie.
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