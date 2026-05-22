Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Blattmann, wie haben sich Lernstrategien in den letzten zehn Jahren verändert? Welche Rolle spielten Wendepunkte wie COVID-19 oder die KI-Welle? Alex Blattmann: In den letzten zehn Jahren haben wir den Abschied vom "Vorratslernen" erlebt. Früher buchte man Kurse auf Halde, heute lernen wir "Just-in-time" und "Mobile-First". Aber die wichtigste Veränderung ist das Mindset: Wir bewegen uns weg vom reinen Konsum hin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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